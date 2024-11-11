У Лазарева в «Жди меня» появилась новая соведущая

«Участие в таком замечательном проекте — очень важный шаг в моей жизни, это большая точка роста как в профессиональном, так и в эмоциональном плане», — сказала Андоленко.

Актриса смотрела «Жди меня» с детства, поэтому без раздумий приняла предложение стать ведущей программы. Андоленко понравилось работать с Лазаревым, она назвала коллегу отзывчивым человеком с большим сердцем.

Контракт НТВ с Бабенко истек в октябре. Она пришла в программу год назад вместо актрисы Татьяны Арнтгольц, которая вела «Жди меня» с 2018 года.

Перемены случились в шоу Comedy Club на ТНТ. В одном из выпусков телеведущего Павла Волю заменил актер Никита Кологривый.