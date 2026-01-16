У Киркорова отнимут личный пирс

Личный пирс певца России Филиппа Киркорова у его особняка в Красногорске станет общественным из-за нехватки документов. Решение вынесло Министерство экологии, сообщил телеграм-канал Mash .

Пристань площадью 1,9 гектара построили в 2021 году и наглухо обнесли забором. При этом народный артист не получил разрешение на строительство и участок, не ввел объект в эксплуатацию и не зарегистрировал на кадастровом учете.

Также в договоре с Минэкологии нашли ошибку. В бумагах говорится, что пирс находится в акватории Волги, тогда как фактически стоит на берегу Москвы-реки.

Киркоров купил береговую полосу в 2014 году, взяв ипотеку на 20 лет. На территории он построил дома, теннисный корт, спа и качели.

В суд на Киркорова осенью 2024 года подал саратовский бизнесмен Глеб Рыськов. Он потребовал отменить сделку артиста по покупке береговой линии.