У Иды Галич украли Instagram*-аккаунт с семью миллионами подписчиков

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

У телеведущей, певицы и блогера Иды Галич взломали Instagram*-аккаунт, на который подписаны более семи миллионов пользователей. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Галич резко отреагировала на кибератаку, обвинив злоумышленников в бездарности. Она подчеркнула, что никогда не просила у подписчиков денег и предостерегла их от возможных мошеннических сообщений.

Позже телеведущая призналась, что уже «проревелась» и сейчас переживает стадию злости. Она также выразила надежду, что все сложится лучшим образом, поблагодарив подписчиков за поддержку.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

