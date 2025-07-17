У Елены Воробей украли аккаунты в соцсетях и лишили ее миллиона рублей

Аккаунты в соцсетях юмористки Елены Воробей взломали, звезда лишилась заработка в более чем миллион рублей от рекламы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Журналисты выяснили, что звезда обратилась в полицию. По ее словам, мошенники взломали Instagram* и YouTube. Все началось еще год назад. В этот период она не получала деньги от рекламы и лишилась более одного миллиона рублей.

При этом монетизацию для российских блогеров на YouTube и Instagram* отключили еще в 2022 году.

Ранее в Сеть слили фото якобы голого президента США Дональда Трампа. Снимок опубликовали на странице главы государства в соцсети Х. Как отметил Telegram-канала Baza, хакеры взломали аккаунт политика и подменили ссылку bitly в одной из старых публикаций.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена