Фото голого «Дональда Трампа» слили в Сеть

В Сети появилось фото якобы голого «Дональда Трампа». Снимок опубликовали на странице президента США в соцсети Х .

По данным Telegram-канала Baza, хакеры взломали аккаунт американского лидера и подменили ссылку bitly в одном из старых постов от 2011 года. Соцсеть обновила предпросмотр, пост стал самым комментируемым в этом аккаунте.

В 2020 году агентство Reuters провело расследование и установило, что фото голого «Трампа» — проект художницы Элисон Джексон. Мужчина на снимке действительно похож на президента США, но в оригинальной версии есть надпись: «Это не Дональд Трамп».

В октябре 2024-го хакеры из китайской группировки Salt Typhoon взломали телефоны американских политиков, в том числе советника предвыборного штаба Трампа. Шпионская операция началась еще за несколько месяцев до этого события.