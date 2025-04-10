У Элджея не нашлось задолженностей перед налоговой

Фото: РИА «Новости»

Несколько дней назад СМИ сообщили, что Федеральная налоговая служба арестовала за долги счета лейбла рэпера Алексея Узенюка (более известного как Элджей). 360.ru проверил эту информацию на сайте налоговой инспекции и выяснил, что долгов у музыканта нет.

«Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют», — показали результаты запроса.

О блокировке счетов рэпера писал Mash. По версии Telegram-канала, проблемы у Элджея начались еще в прошлом году и связаны с деятельностью «Сайонара бойс», отвечающей за запись песен и выпуск мерча артиста.

В прошлом году бывшая жена Элджея — телеведущая и блогер Настя Ивлеева — снова вышла замуж. Ее избранником стал Филипп Бегак — телеведущий, сын художника Алексея Бегака, внук писателя Юлиана Семенова и потомок другого художника, Василия Сурикова.

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