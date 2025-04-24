У Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции

Mash: певица Эдита Пьеха страдает от возрастной деменции и проблем с сердцем

У народной артистки СССР Эдиты Пьехи на фоне набранных сверх нормы 30 килограммов веса обнаружили гипертонию и признаки возрастной деменции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника канала, у легендарной певицы наблюдаются дезориентация и нарушение памяти. За последнее время 87-летняя Пьеха набрала порядка 30 килограммов: она мало двигается.

Лишний вес лишь усугубляет нагрузку на сердце — из-за этого случается повышенное давление и периодические гипертонические кризы. Пьехе приходится вызывать врачей и ставить уколы.

Сейчас почти все время Пьеха находится в загородном доме под Санкт-Петербургом, в Северной Самарке. Певица живет одна, однако за ней присматривает персонал.

В репертуаре Эдиты Пьехи более 500 композиций, в том числе «Город детства», «Манжерок» и другие песни. Эстрадная исполнительница в 1988-м получила звание народной артистки СССР.

Ранее внук певицы Стас Пьеха заявил, что хейтеры до сих пор считают его творчество проплаченным.