Стас Пьеха заявил, что хейтеры до сих пор считают его творчество проплаченным

Певец Стас Пьеха дал интервью Леди Mail , в котором рассказал о критике со стороны подписчиков в социальных сетях. Некоторые до сих пор считают его творчество проплаченным.

По словам артиста, такие истории случаются довольно редко.

«Бывает, раз в месяц залетит какой-то сумасшедший и напишет мне в соцсетях: „Бездарь, бабка проплатила!“ Это, конечно, смешно: моя команда уже 21 год собирает полные залы, я много работаю, причем тут Эдита», — высказался исполнитель.

Он также признался, что в прошлом его преследовали агрессивные недоброжелатели. Однако Пьеха предпочитал игнорировать подобные случаи, и со временем они прекратились. Сейчас хейтеры звезды активно себя не проявляют.