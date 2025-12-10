По его информации, артистка купила участок еще в 2003 году и поначалу охотно показывала дом журналистам. Однако затем она начала строить рядом еще один коттедж, на который с 2011 по 2024 годы не оформляла кадастровый учет. Оформила она его в собственность только после того, как стала жертвой мошенников.

При этом РИА «Новости» опубликовало судебные документы, в которых говорится, что Долина называла спорную квартиру в центре Москвы основным местом жительства для себя и семьи. Кроме того, певица искренне считала, что помогает выявить и поймать неких преступников.