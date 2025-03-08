МВД объявило в розыск экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова

Фото: РИА «Новости»

Экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* переобъявили в розыск. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным МВД, в отношении бывшего знатока телеигры возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

«Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался <…> без меры пресечения», — отметили в карточке МВД.

Ранее Аскерова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Ему трижды назначали штраф за нарушение правил деятельности иностранных агентов. Также экс-игрок «Что? Где? Когда?» являлся подозреваемым по уголовному делу.

В тот же день в реестр террористов и экстремистов включили общественного деятеля Леонида Гозмана*. Его осудили по делу о распространении фейков о ВС России. Гагаринский районный суд Москвы заочно назначил Гозману* наказание в виде восьми с половиной лет колонии общего режима.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.

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