У Алины Загитовой нашли неоплаченные автомобильные штрафы почти на 25 тысяч рублей

Фигуристку Алину Загитову оштрафовали на 24 562 рубля за нарушение ПДД

У фигуристки Алины Загитовой накопились неоплаченные штрафы за нарушение ПДД на общую сумму 24 562 рубля. Об этом сообщил телеграм-канал Super .

В основном спортсменку штрафовали за превышение скорости и нарушение правил парковки.

Автомобиль Загитовой — BMW M4 2022 года выпуска стоимостью около 10 миллионов рублей. Фигуристка приобрела автомобиль летом 2025 года и сделала ему золотистое покрытие.

В конце августа Алина Загитова открыла свою школу фигурного катания в Казани. В программе были показательные номера спортсменов, автограф-сессия и выступление знаменитой фигуристки — хозяйки нового учебного заведения.