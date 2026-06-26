У 50-летнего телеведущего Вадима Галыгина родился третий сын

Телеведущий Вадим Галыгин и его жена Ольга стали родителями в третий раз: 26 июня у пары родился сын, которого назвали Лука. Артист разместил в соцсети трогательные фото из роддома.

«У нас появился еще один любимый день в году 26 июня 2026. Сегодня родился наш третий сыночек Галыгин Лука Вадимович. Мы тебя загадали и очень ждали. Спасибо, что выбрал нас», — поделился Галыгин.

Звезды российского шоу-бизнеса поздравили родителей. Счастья пожелали Виктория Дайнеко, Павел Деревянко, Юлианна Караулова, Александр Ревва.

У пары уже есть двое сыновей, старшему 14 лет, среднему — семь. У Галыгина также есть дочь от первого брака, Таисии 27 лет и в прошлом году она сделала Галыгина дедом, у нее родился первенец.

В пятницу в Москве состоялась свадьба телеведущего Тимура Родригеза и актрисы Катерины Кабак. После официальной регистрации новоиспеченные супруги вместе с гостями отправились на экскурсию по столице в арендованном двухэтажном автобусе.