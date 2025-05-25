«Ты прекрасна». Фанаты удивились моложавой внешности 63-летней звезды сериала «Друзья»

Звезда культового американского сериала «Друзья» Элизабет Дэйли поразила поклонников своей моложавой внешностью. Пользователи оценили, как выглядит 63-летняя актриса под видео на ее странице в TikTok .

Дэйли исполняла в ситкоме роль музыкальной партнерши Фиби Буффе. На опубликованном ею видео она предстала перед камерой в расстегнутых джинсах и черной облегающей футболке. Дэйли также сделала макияж в нейтральных тонах и распустила волосы.

«„Ты стареешь как вино“, „Ты прекрасна“, „Как тебе удается выглядеть так молодо?“, „Боже мой, пожалуйста, позволь мне быть такой же красивой, когда я буду в ее возрасте“», — написали фанаты под видео.

Ранее бывший муж певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов появился в свете похудевшим, загоревшим, с новой стрижкой и бородкой. Пользователи Сети назвали его «цыганским бароном», отметив, что у него, вероятно, проявились признаки «кризиса среднего возраста».