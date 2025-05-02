Цыганский барон или Стас Михайлов. Бывший муж Алсу радикально сменил имидж

Бывший муж Алсу бизнесмен Ян Абрамов впервые вышел в свет после развода. Предпринимателя узнали не сразу — он радикально сменил имидж, на это обратило внимание издание «Москва 24» .

Абрамова заметили 27 апреля на презентации клипа Филиппа Киркорова на песню «Везувий». Бизнесмен кардинально изменил внешность и стиль одежды — он похудел, загорел, сделал новую стрижку и отрастил бородку. Привычные классические костюмы Абрамов сменил на стиль кэжуал: на презентацию предприниматель приехал в ярко-фиолетовом бомбере и солнцезащитных очках.

В Сети Абрамова сравнили то ли со Стасом Михайловым, то ли с Тимуром Родригезом. Его назвали «цыганским бароном», а также увидели у него признаки «кризиса среднего возраста». Пользователи предположили, что Абрамов сменил имидж в поиске новой жены.

Недавно Алсу заявила, что помирилась с бывшим мужем. В блоге она написала, что их объединяет забота об общих детях. Певица подчеркнула, что с бывшим мужем не осталось никаких недоговоренностей, сообщил Life.ru.