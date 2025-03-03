Певица Мария Распутина, столкнувшаяся с хамством президента Украины Владимира Зеленского еще в 2010 году, предупредила его, что «он плохо кончит». Ее пророчество начало сбываться, сообщил Mk.ru .

Исполнительница рассказала, что в 2010 году ее пригласили выступить в студии «Квартал 95». Она вышла на сцену и столкнулась с тем, что ее «женское достоинство русской актрисы и певицы» попытались унизить. Она не стала терпеть хамство и ответила каждому.

Распутина отметила, что уже тогда было очевидна ненависть Зеленского к русским людям. Он с каки-то «смачным злом» стал издеваться над достоинством русской женщины. Позже Распутина поняла, что среди зрителей были не только гости, но также спонсоры и организаторы будущего Майдана на Украине.

«Так что эта привычка — пытаться унижать людей — у Зеленского была всегда. Я ему потом за кулисами сказала: „Ты плохо кончишь“. Получается, я предрекла эти события», — сказала артистка.

Распутина высказалась и о перепалке Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, напомнив пословицу «пусти свинью за стол, а она и ноги на стол». Глава Белого дома выглядел как умный и достойный человек, а тут «какой-то бандерлог ему хамит».

В заключение певица добавила, что Зеленского ждет «печальный конец».

Ранее главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что Зеленский повел себя как отпетая свинья на встрече с Трампом.