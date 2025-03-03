Симоньян: Зеленский на переговорах с Трампом повел себя как отпетая свинья

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом повел себя как отпетая свинья. Об этом заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, Трамп заранее подготовился к переговорам, чтобы Зеленский почувствовал себя в гостях в США как дома.

«Зеленский почувствовал себя в гостях как в свинарнике. Возможно, у него дома свинарник, поэтому он в свинарнике чувствует себя как дома. Но вел он себя как совершенно отпетая свинья», — отметила она.

Симоньян обратила внимание, что украинский президент выражал свое недовольство жестикуляцией и мимикой. При чем делал это очень демонстративно. Зеленский постоянно перебивал собеседников, добавила журналистка. Она подчеркнула, что такие действия недопустимы.

Встреча Трампа и президента Украины прошла в Белом в пятницу, 28 февраля. Во время беседы они поругались, обсуждая перспективы мирного урегулирования конфликта.