Все заплатят. Тутберидзе заступилась за юную фигуристку перед Плющенко

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что покроет долг семьи 12-летней фигуристки перед академией «Ангелы Плющенко». Об этом она написала на своей странице в Instagram*.

«Долг <…> будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке», — подчеркнула она.

Академия фигуриста Евгения Плющенко подала суд на мать 12-летней фигуристки. Причиной стал уход девочки из команды: спортсменка до 2020 года занималась у Тутберидзе, после чего перешла в академию Плющенко, но в мае 2023-го вернулась обратно.

Суд вынес решение о взыскании с представителей девочки 1,9 миллиона рублей. Защита собирается обжаловать это решение.

Ранее Рудковская назвала мать юной фигуристки неблагодарной. Она рассказала, что академия спонсировала все запросы женщины, начиная от дорогих платьев для дочери, заканчивая проживанием и лучшими программами. На затем та решила уйти, не сказав даже спасибо, а перед этим купила дорогостоящие коньки.

«Тут встал уже вопрос принципа, а не денег», — заявила Рудковская.

После жена Плющенко прокомментировала желание команды Тутберидзе закрыть долг фигуристки. Она выразила «респект от сильной женщины сильной женщине».

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