«Творческий спад». Гонорары Элджея упали в три раза

Продюсер Дворцов заявил, что гонорары рэпера Элджея упали в три раза

Фото: РИА «Новости»

Гонорары рэпера Элджея (Алексей Узенюк) могли упасть в три раза из-за скандальной вечеринки его бывшей жены блогера Анастасии Ивлеевой. Такое мнение изданию «Страсти» высказал продюсер Сергей Дворцов.

«Гонорары у него упали буквально в три раза. Я не могу сказать, пропал ли он насовсем. Но я так понимаю, у него сейчас какой-то творческий спад», — заявил он.

По словам продюсера, музыкант сможет вернуть популярность, если реанимирует свою карьеру. Дворцов предположил, что скандал вокруг его бывшей жены также ударил по артисту.

«Какие-то отголоски от Насти Ивлеевой на нем тоже отразились. Ее „голая“ вечеринка повлияла, к сожалению, на него», — добавил он.

Ранее активисты добились проверки Элджея на пропаганду наркотиков. Они выступили против концерта рэпера на фестивале «Черника фест» в Новосибирске.

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