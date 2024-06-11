«Творческий спад». Гонорары Элджея упали в три раза

Продюсер Дворцов заявил, что гонорары рэпера Элджея упали в три раза

Гонорары рэпера Элджея (Алексей Узенюк) могли упасть в три раза из-за скандальной вечеринки его бывшей жены блогера Анастасии Ивлеевой. Такое мнение изданию « Страсти » высказал продюсер Сергей Дворцов.

«Гонорары у него упали буквально в три раза. Я не могу сказать, пропал ли он насовсем. Но я так понимаю, у него сейчас какой-то творческий спад», — заявил он.

По словам продюсера, музыкант сможет вернуть популярность, если реанимирует свою карьеру. Дворцов предположил, что скандал вокруг его бывшей жены также ударил по артисту.

«Какие-то отголоски от Насти Ивлеевой на нем тоже отразились. Ее „голая“ вечеринка повлияла, к сожалению, на него», — добавил он.

Ранее активисты добились проверки Элджея на пропаганду наркотиков. Они выступили против концерта рэпера на фестивале «Черника фест» в Новосибирске.