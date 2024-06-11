Рэпера Элджея проверят на пропаганду наркотиков

Активисты «Русской общины» выступили против выступления рэпера Элджея (Алексей Узенюк) на фестивале «Черника фест» в Новосибирске. Они добились проверки артиста на пропаганду наркотиков, сообщил Telegram-канал Mash .

По заявлениям общественников, песни рэпера не соответствуют духовно-нравственным ценностям и принципам морали и этики. Они попросили Министерство культуры России дать оценку творчеству Элджея и некоторых других участников фестиваля. В МВД активистам пообещали провести проверку и доложить о ее результатах.

Ранее две песни российской рок-группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков. Писатель Платон Беседин рассказал для 360.ru, почему вешание ярлыков неэффективно и как нужно бороться с наркоманией.