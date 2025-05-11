«Твои кроссовки 44-го размера навевают грусть». Сергей Жуков поздравил старшего сына с днем рождения

Семья солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова отметила день рождения старшего сына, которому исполнилось 15 лет. Певец мило поздравил его в соцсетях, написав трогательный пост в своем Telegram-канале.

В публикации артист рассказал, что юноша уже перерос свою маму. Сын Сергея Жукова и Регины Бурд, как и родители, планирует работать в сфере шоу-бизнеса. Мальчик с ранних лет увлекается музыкой и вокалом, играет в театре и уже имеет опыт в кино. Звездный отец также поделился общими фото с сыном.

«Сыночек, тебе сегодня 15. Ты еще так молод и так наивен, но твои кроссовки 44 размера, почему-то навевают на нас с мамой грусть. Добрую и теплую. Ты так вырос, родной, но помни, что для нас с мамочкой — ты всегда малыш», — написал Жуков.

Лидер поп-группы уже 17 лет в браке со второй женой, певицей Региной Бурд. У пары четверо детей — дочь и три сына.

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков открыл новый музыкальный бизнес.