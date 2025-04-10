Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков открыл новый музыкальный бизнес
РИА «Новости»: певец Сергей Жуков открыл компанию звукозаписи
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков создал новую музыкальную компанию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на регистрационные документы.
Компания называется ООО «РВ Мьюзик», Жукову в ней принадлежит 60%, ее зарегистрировали 10 марта. Основная деятельность организации — издание музыкальных произведений и звукозапись.
Уставной капитал составляет 200 тысяч рублей.
Бывший участник группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин рассказал о причинах распада дуэта с Сергеем Жуковым. По его словам, на протяжении всего времени Жуков незаконно выводил деньги из бюджета коллектива, чтобы тратить их на собственный бизнес.
Сам Жуков опроверг обвинения в свой адрес. Он объяснял, что у них с Потехиным были одинаковые гонорары, однако расходы разные. Жуков вкладывал зарплату в бизнес, тогда как Потехин жил одним днем.