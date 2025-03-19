Турецкого актера Джана Ямана заметили в Москве

Турецкий актер Джан Яман, прославившийся по главной роли в сериале «Ранняя пташка», прилетел в Москву. Об этом сообщила в Telegram-канале блогер Алена Жигалова, более известная как «Алена, блин!»

По ее словам, артист прибыл на премьеру нового фильма со своим участием. Возле отеля, где живет Яман, дежурят поклонницы, мечтающие о фотографии или автографе с кумиром.

«Турецкие звезды приезжают в Россию уже как к себе домой», — отметила блогер.

Она опубликовала фотографию актера, идущего по Красной площади.

Ранее издание Super сообщало, что Яман хочет приехать на премьеру сериала «Эль Турко». Закрытый показ планируется в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате.

В конце января в России впервые в жизни побывала звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Она также планировала представить московским поклонникам новую киноработу.