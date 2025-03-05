Звезда турецких сериалов «Ранняя пташка» и «Мистер Ошибка» Джан Яман прилетит в Россию

Турецкий актер Джан Яман, широко известный после ролей в сериалах «Ранняя пташка», «Мистер ошибка» и «Любовь назло», приедет в Россию. Об этом сообщило издание Super .

Звезда прилетит в Москву к 19 марта. Визит в Россию будет рабочим — актер посетит премьеру нового сериала «Эль Турко», в котором он исполнил главную роль. Закрытый показ состоится в столичном кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате.

Турецкий актер и модель Джан Яман начал свою карьеру в 2011 году. Тогда он получил эпизодическую роль в итальянском комедийном сериале «Да поможет нам бог». Спустя некоторое время в его фильмографии стали появляться и главные роли. За одну из них — в сериале «Ранняя пташка» — в 2018 году он получил премию «Золотая бабочка».

В начале этого года Москву посетили другие звезды турецкого кинематографа — актриса Ханде Эрчел, покорившая поклонников после съемок в сериале «Постучись в мою дверь», и ее коллега Барыш Ардуч. Они представили фильм «Оставь это ветру», где сыграли главные роли.