Турецкий актер умер после 10 лет комы из-за падения в сауне

Турецкий актер, драматург и телеведущий Кенан Ишик умер в возрасте 77 лет. Причиной стала смерть мозга после 10 лет комы, сообщило Daily Sabah .

Несчастный случай произошел в марте 2014 года. После тренировки Ишик зашел в сауну и почувствовал себя плохо, а затем упал на пол.

Медики оперативно доставили пострадавшего в госпиталь, где его экстренно прооперировали. Но операция не помогла, актер не пришел в сознание и провел в коме более 10 лет.

Кенан Ишик обрел популярность как ведущий турецкой версии шоу «Кто хочет стать миллионером?». Также он писал пьесы и активно снимался в кино и сериалах.