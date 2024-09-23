Слепаков обжаловал первый иноагентский штраф

Артист Семен Слепаков* обжаловал свой первый штраф в 30 тысяч рублей, назначенный за посты в Telegram без маркировки. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Поступила апелляционная жалоба Слепакова* С. С. на постановление по делу об административном правонарушении», — указали в картотеке райсуда.

Семена Слепакова* внесли в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов в апреле 2023 года. Минюст назвал предметом разбирательств музыкальную композицию «Колыбельная». В ней речь шла о матери, потерявшей сына, якобы участвовавшего в спецоперации.

Ранее стало известно, что Слепаков* закрыл в России последний бизнес. Свое ИП юморист использовал для получения доходов от рекламы.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.