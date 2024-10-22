Галкина уличили в привлечении массовки на концертах в США

МК.RU: Галкина обвинили в привлечении массовки в США для видимости полных залов

Пародиста Максима Галкина* заподозрили в приглашении массовки для создания видимости народного обожания и полных залов во время тура по городам США. Об этом сообщил MK.RU по результатам мониторинга данных сайтов по продаже билетов и видеофрагментов с выступлений юмориста.

Журналисты в качестве примера привели шоу артиста, которое состоится 22 октября в Тампе. На данный момент на выступление Галкина* продали около половины билетов. Похожая ситуация происходит и в других городах.

«В США Галкин* особой популярностью никогда не пользовался. В местных русскоязычных группах в социальных сетях на его выступления билеты предлагают с большой скидкой, и то не могут продать», — отметили в материале.

Ранее пранкер Сорян сообщил, что покровители Галкина* поставили ему ультиматум — он должен открыто осуждать российские власти, если хочет продолжать гастроли по США и Европе.

*Признан иноагентом в России.