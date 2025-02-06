Замок Пугачевой и Галкина в Подмосковье обветшал без беглых хозяев

Состояние замка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* в деревне Грязь ухудшилось, стены стали выцветать, а в некоторых местах появился слой плесени. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Журналисты опубликовали кадры с места событий. На них видно, что стены особняка уже не такие яркие, некоторые места обросли плесенью, с крыши и труб начала обваливаться кирпичная кладка, отдельные фрагменты заржавели.

При этом в доме часто появляются помощники, следящие за состоянием замка. Содержание особняка обходится семье примерно в 500 тысяч рублей.

Пугачева больше всего времени проводит на Кипре, а ее супруг Галкин* гастролирует по Европе.

Ранее стало известно, что Алла Борисовна может покинуть Кипр, где недавно купила элитное жилье. По предварительным данным, артистке не подходит жаркий климат страны, поэтому ее здоровье там ухудшается. Это может стать причиной для переезда звезды.

* Признан иноагентом в России.