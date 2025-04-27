«Будем встречаться». Алсу помирилась с бывшим мужем ради детей

Певица Алсу и ее экс-супруг Ян Абрамов расторгли отношения в августе прошлого года после 18 лет брака. Однако недавно артистка объявила, что помирилась с бывшим мужем. Сейчас их объединяет забота о детях, написала она в личном блоге.

«Мы будем продолжать и встречаться, и окружать их вниманием, и воспитывать их в дружеской атмосфере, как полагается взрослым, мудрым людям, прошедшим длинный жизненный путь вместе, чтобы и после развода сохранять теплое и человеческое общение» — рассказала звезда.

Кроме того, певица поблагодарила мужа за совместную жизнь. По ее мнению, Ян — хороший и заботливый отец.

После развода супруги делили имущество на 20-30 миллиардов рублей. Сейчас процесс завершен, дополнительных разбирательств не планируется. У бывшей пары есть трое детей. Они живут с матерью, но отец-бизнесмен участвует в их воспитании и содержании.