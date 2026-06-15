Цискаридзе заявил, что искусственный интеллект не заменит настоящего артиста балета

Руководитель Академии русского балета Николай Цискаридзе уверен, что искусственный интеллект не сможет заменить настоящего мастера балета. Об этом он заявил в интервью KP.RU .

Балетмейстер отметил, что видел немало видеороликов в социальных сетях, где танцы были скорректированы с помощью ИИ. Пользователи меняли себе не только облик, но и движения. Однако, по его мнению, это не имеет отношения к настоящему искусству.

«Поразительно, насколько техника пошла далеко, даже видеоматериал можно скорректировать, и ты выглядишь более интересно и убедительно. Потому я очень многому не верю, если это не живой отрывок из спектакля», — подчеркнул Цискаридзе.

По словам балетмейстера, настоящий танец — это не количество оборотов и прыжков, а умение артиста правильно двигаться. В балете очень важно, как танцовщик входит в движение и выходит из него, какой смысл он вкладывает в каждый жест. Именно этим мастерством, считает глава АРБ, сегодня владеют единицы.