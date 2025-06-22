Цискаридзе сравнил свою партию в «Шехерезаде» с сексом

Каждый танцор по-своему исполняет партию в балете «Шехерезада». Народный артист России Николай Цискаридзе на встрече с поклонниками в Челябинске сравнил ее с сексом. Видео опубликовал сайт 74.ru .

«Это такая прекрасная работа. Вы занимаетесь сексом. Это такой персонаж — его выпустили [на сцену] позаниматься сексом. Каждый занимается индивидуально этим. Есть текст балетный, а дальше вы уже это делаете так, как в жизни вам это нравится», — сказал он.

Цискаридзе заявил, что важно лишь постоянно следить за ритмом и музыкальным сопровождением. Он признался, что в прошлом любил исполнять эту партию.

В «Шехерезаде» постановки Михаила Фокина Цискаридзе играл Золотого раба, одного из центральных персонажей. Этот балет написан по мотивам арабских сказок «1001 ночь» на музыку Николая Римского-Корсакова.

Ранее Цискаридзе принял участие в спектакле «Кабала святош» Московского Художественного театра имени Чехова. В этот проект его пригласил худрук Константин Хабенский.