Цискаридзе объяснил, почему решил выбрать одиночество

Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, почему до сих пор остается один. В интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV он признался, что никогда не стремился к созданию семьи — ни жениться, ни заводить детей он не планировал.

По словам артиста, он всегда испытывал страх перед ответственностью, которая, по его мнению, неизбежно приходит вместе с близкими людьми. Он отметил, что не хотел бы нести ответственность за других — будь то ребенок, супруга или даже домашнее животное.

Цискаридзе также признался, что на его взгляды повлияли личные трагедии последних лет. За четыре года он потерял многих близких, и это, по его словам, сильно его измотало. После пережитого он стал избегать эмоциональной близости и не хочет брать на себя лишнюю ответственность — ее, по его признанию, и так хватает.

На церемонии прощания с легендарным хореографом Юрием Григоровичем в Большом театре ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, в прошлом ученик великого маэстро, рассказал о годах совместной творческой работы с мэтром.