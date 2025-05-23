Цискаридзе: каждый артист благодарен Григоровичу за то, что мэтр его заметил

На церемонии прощания с легендарным хореографом Юрием Григоровичем в Большом театре ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, в прошлом ученик великого маэстро, рассказал о годах совместной творческой работы с мэтром. Трансляцию с траурного мероприятия вел 360.ru .

«Каждый артист, который находится сейчас в зале, или который не смог по каким-либо причинам прийти, может сказать только одно – спасибо. Спасибо, что нас заметили. Спасибо, Юрий Николаевич за то, что вы создали такое количество ролей, которые мы много лет с таким счастьем, с таким наслаждением исполняли», — заявил Цискаридзе.

Юрия Григоровича не стало 19 мая. Мэтр скончался на 99-м году жизни. Он был удостоен множества наград, в том числе звезды Героя Социалистического Труда. Тело хореографа решили кремировать и похоронить на Новодевичьем кладбище.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маэстро. По словам главы государства, Григорович стал символом целой эпохи в истории русского мирового балета, а поставленные им спектакли были эталоном высочайшего мастерства.