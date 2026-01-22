Цискаридзе намекнул на свою возможную свадьбу одной фразой

Народный артист России Николай Цискаридзе заставил поклонников обсуждать свою возможную свадьбу. В социальных сетях он опубликовал пост, который вызвал споры.

Цискаридзе неоднократно заявлял, что не видит себя в роли мужа. По словам 52-летнего артиста балета, в его жизни было много ситуаций, которые отбили у него желание создать семью.

Провальный опыт родителей и друзей сильно повлиял на экс-премьера Большого театра. Но неожиданно Цискаридзе разместил в своем блоге загадочное сообщение. Артист процитировал Карла Вебера, что взволновало его поклонников.

В комментариях пользователи предполагают, что это может означать, что Цискаридзе нашел свою вторую половинку.

«Женись на маленькой хрупкой женщине, ибо из всех зол надо выбирать меньшее», — поделился со своими поклонниками ироничной цитатой Карла Вебера артист.

Фанаты заметили еще одну интересную деталь: в последнее время артист, кажется, стал чаще улыбаться. Официальных заявлений о переменах он не делал, но в Сети уже начали судачить. Одни говорят о новой любви, другие — о возможной свадьбе.

Артист балета родился в Грузии. Его мать работала учительницей физики и математики в Тбилиси. Об отце информации нет. Женщина родила единственного сына в 42 года и не планировала создавать семью. Цискаридзе никогда не был женат, и о его любовных отношениях ничего не известно. В интервью он говорил, что его дети — это ученики.