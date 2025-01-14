Церемония прощания с Евгенией Добровольской началась в Москве

В Москве началась церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Об этом сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова, которому актриса отдала много лет.

«Сегодня мы провожаем в последний путь Евгению Добровольскую. Родного человека, актрису-явление, без которой немыслим Художественный театр трех последних десятилетий», — заявили в театре.

Гражданская панихида проходит на основной сцене в Камергерском переулке, после чего актрису отпоют в храме Святителя Николая на Трех Горах и похоронят на Троекуровском кладбище.

Добровольская умерла 10 января. Точную причину смерти в театре не назвали, но отметили, что артистка в последний год боролась с тяжелой болезнью. За многолетнюю карьеру она сыграла больше 100 ролей в театре и кино. Ей было 60 лет.