Цена частного выступление рэпера Мота достигла 8 миллионов рублей

Гонорар певца Мота (Матвея Мельникова) за частное выступление достиг восьми миллионов рублей без учета дополнительных расходов. Об этом РИА «Новости» сообщили в ивент-агентстве.

Представители артиста бронируют дату только после внесения предоплаты в размере 50%. Кроме основной суммы, при оплате по безналичному расчету к стоимости добавляется еще 23% на налоговые расходы.

Спрос на выступления певца значительно вырос после того, как в соцсетях завирусился танец с платками под трек «Как к себе домой». В начале 2026 года песня неожиданно стала популярной по всему миру.

Мот — бывший участник лейбла Black Star, известный по хитам «Капкан», «Сопрано» и «Август — это ты».

