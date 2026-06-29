Трубач Эйленкриг представит новый альбом на Радио JAZZ

На Радио JAZZ состоится премьера нового альбома трубача Эйленкрига. Музыкант сообщил, что название альбома связано с количеством участников его коллектива и со скоростью передачи творческой энергии. Об этом написало ИА НСН.
Программный директор Радио JAZZ 89.1 Наталья Фокина подчеркнула, что радиостанция регулярно представляет своим слушателям премьеры. Фокина отметила, что в эфире Радио JAZZ звучат главные премьеры лучших музыкантов России. По ее словам, у радиостанции интеллигентная и тонко чувствующая музыку аудитория.
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