«Трое суток не спала»: как вдова Олега Стриженова пережила смерть мужа

Kp.ru: вдова Олега Стриженова простилась с мужем до начала отпевания

Вдовы Олега Стриженова Лионеллы не было на церемонии прощания, потому что она простилась с мужем до начала отпевания, не желая привлекать к себе внимание прессы. Об этом сообщила kp.ru со ссылкой на одну из помощниц семьи.

После смерти супруга актриса, прожившая с ним почти полвека, много плакала, не спала три дня и отказывалась от еды.

«Пришли Катя с Сашей (сын актера от предыдущего брака, известный режиссер и телеведущий Александр Стриженов, и его жена Екатерина. — Прим. ред.), убедили ее, что надо есть», — рассказала собеседница издания.

Она отметила, что артист, несмотря на почтенный возраст, до последнего дня оставался в здравом уме и сохранил чувство юмора.

Актер умер в больнице 9 февраля на 96-м году жизни. Перед смертью он попросил отменить гражданскую панихиду в Доме кино, поэтому прощание началось сразу с отпевания. Похоронили Стриженова на Троекуровском кладбище.