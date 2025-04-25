Триумф бывшего мужа. Чем закончился раздел имущества между Алсу и Яном Абрамовым

Суд по разделу имущества между певицей Алсу и ее бывшим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, завершился триумфально для последнего — певица отказалась от всех претензий и подписала мировое соглашение. Об этом рассказал 360.ru адвокат Абрамова Александр Добровинский.

При этом юрист посетовал, что в суде «был скован по рукам и ногам», поскольку Абрамов категорически запретил ему говорить гадости о бывшей супруге.

«Оставалась только одна тактика и стратегия, которую надо было применить, — расставить ловушки по всему ходу судебного процесса. Что и было сделано: благополучно противоположная сторона в эти ловушки вошла», — рассказал адвокат.

Судебный процесс длился чуть менее года. Бывшие супруги делили недвижимость, машины, парковочные места и доли в компаниях на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Бизнесмен предлагал певице 2,5 миллиарда отступных, в то время как она требовала раздела имущества.

Ранее Алсу пыталась запретить Абрамову выезд за границу, однако Чертановский суд отказал ей в требованиях.