Третья жена Константина Соловьева осталась одна с детьми и ипотекой

Танцовщица Анастасия Ларина, ради которой актер Константин Соловьев несколько лет назад оставил семью, сама оказалась в роли брошенной жены. Своими чувствами она поделилась в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

По словам Лариной, именно она подала на развод — устала жить вокруг эго мужа.

«Костя требовал к себе такого внимания, будто я стадион с тысячами зрителей. Нужно было смотреть его сериалы, восхищаться. Работы становилось меньше, а он продолжал требовать восхищения. Говорил, что жена — его собственность: „Я выращивал для себя“», — вспоминала Ларина.

Беспокоила ее и финансовая нестабильность: Соловьев терял популярность и доходы. После расставания актер не спешит платить алименты и требует с нее крупную сумму за ипотечную квартиру. Она обратилась за помощью к журналистам, надеясь, что бывший муж не станет отбирать у дочерей жилье.

В студии Лариной напомнили, что в похожей ситуации когда-то оказалась Евгения Ахременко. Ради танцовщицы Соловьев оставил вторую жену с сыновьями и долгами по ипотеке. Тогда Ларина отправляла Ахременко жестокие сообщения, называя ее детей ошибками. Теперь она признает, что это была оскорбительная глупость, и говорит, что «бумеранг прилетел» — сама испытала ту же боль.

Психологи утверждают, что проблемы пар особенно часто обостряются после новогодних праздников. Вместе с тем растет и число разводов.