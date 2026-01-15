Психолог Савельева рассказала, что новогодние каникулы часто обостряют имеющиеся проблемы в парах

После новогодних праздников в России увеличивается количество разводов и расставаний. Клинический психолог Ксения Савельева рассказала «Известиям» , что это происходит из-за обострения внутренних процессов в парах.

По словам эксперта, длинные новогодние выходные могут усугубить уже существующие проблемы в отношениях. Каникулы, как выразилась Савельева, «работают как психологическая лупа». Они не создают новых конфликтов, но обнажают и многократно усиливают те разочарования и эмоциональную пустоту, которые в обычной жизни удавалось игнорировать.

Психолог отметила, что в будни напряжение часто сглаживается за счет рутины, работы и постоянной занятости. Однако в период праздников этот защитный механизм исчезает, и пара остается наедине не только друг с другом, но и с нерешенными вопросами.

К концу декабря многие люди входят в каникулы уже в состоянии эмоционального истощения. Сезонное аффективное расстройство снижает уровень энергии и терпения, повышает раздражительность. Еще одним фактором риска становится алкоголь, который делает конфликты более резкими.

Савельева подчеркнула, что январская волна разводов не свидетельствует о кризисе института семьи, а отражает изменение отношения к браку.

«Это не крах отношений, а переход от союза по обязанности к партнерству по осознанному выбору», — заключила эксперт.