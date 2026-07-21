Треш-блогерша Лапа Хапа скончалась от передозировки наркотиков в Новосибирске

Скандальная блогерша Лапа Хапа (настоящее имя Домна Белявская) скончалась в Новосибирске 16 июля от передозировки наркотиков. Подробности сообщило издание StarHit .

Тело 24-летней блогерши обнаружили в одной из квартир областного центра. Родственники девушки сообщили, что она умерла от передозировки запрещенных веществ. Они попросили подписчиков помочь в транспортировке тела в Санкт-Петербург.

Девушку похоронили 20 июля в Санкт-Петербурге, в ее личном блоге опубликовали фото ее могилы.

«Прощай, Лапа… Ты навсегда останешься в наших сердцах, в каждом теплом воспоминании, в каждом добром слове, что мы шептали тебе. Мы будем скучать», — отметили друзья умершей.

Фанаты Лапы Хапы скорбят по погибшей и выражают искренние соболезнования близким.

Накануне стало известно о смерти известного фитнес-блогера, автора проекта Do4a Вадима Иванова, ему было 37 лет.