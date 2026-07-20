Скончался популяризатор бодибилдинга, автор проекта Do4a Вадим Иванов

Умер один из известных фитнес-блогеров, популяризаторов бодибилдинга и автор проекта Do4a Вадим иванов. Об этом сообщили в его телеграм-канале «Do4a — Третье Дыхание». .

Иванову было 37 лет. Ранее он признался, что перенес два инфаркта, а также о других серьезных проблемах со здоровьем.

В своем блоге он писал о бодибилдинге, спортивной фармакологии, подготовке атлетов и силовых тренировках.

«Ни для кого не секрет, что последний год стал для Вадима непростым. Он боролся, старался восстановить здоровье и вернуть силы. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Вадим был человеком с огромным сердцем и невероятной энергией», — отметили в некрологе.

Вадим Иванов создал бренд спортивной одежды, а также был автором проекта Do4a. Прощание состоится 22 июля.

На 76-м году жизни скончался бывший футболист сборной Англии, двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган. Экс-спортсмен боролся с онкологическим заболеванием.