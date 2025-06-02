Треки рэпера Icegergert проверят на пропаганду нацизма и наркотиков

Мизулина добилась проверки треков Icegergert на пропаганду нацизма и наркотиков

Лингвистическое исследование песен рэпера Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергент) проведет московский главк МВД на наличие пропаганды символики нацистских и экстремистских организаций, а также пропаганды наркотиков. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина .

В своем Telegram-канале она опубликовала официальный ответ столичного главка МВД на свое заявление.

В тексте документа говорится, что по итогам исследования правоохранители примут меры реагирования. Также в ведомстве уже приняли меры по проведению исполнителем концертов в Москве.

В конце мая Приморский районный суд Санкт-Петербурга запретил доступ и распространение трека «Кооператив „Лебединое озеро“» рэпера Noize MC (Ивана Алексеева*). Иск с требованием об ограничении доступа к песне подала прокуратура.

В ведомстве сослались на результат исследования, которое выявило в тексте исполнителя признаки оправдания и обоснования необходимости ненавистнического и враждебного отношения к людям, а также пропагандистские высказывания о насильственных изменениях основ конституционного строя.

*Признан в России иностранным агентом.