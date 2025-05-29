Песню рэпера Noize MC запретили в России

Приморский районный Санкт-Петербурга после иска прокуратуры по двум ссылкам в Сети запретил доступ к песне «Кооператив „Лебединое озеро“» известного рэп-исполнителя Noize MC* (Иван Алексеев*). Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Трек запретили на сайте noizemc.com и по ссылке на видеохостинге YouTube.

Эксперты установили, что в треке могут содержаться признаки оправдания и обоснования необходимости ненавистнического и враждебного отношения к людям, а также пропагандистские высказывания о насильственных изменениях основ конституционного строя.

Также в песне содержится нецензурная лексика, она формирует негативное отношение к представителям Вооруженных сил России и органов государственной власти, может нанести вред нравственному и моральному развитию детей.

В марте Noize MC* выпустил клип с кадрами из обстреливаемого Белгорода.

*Noize MC (Иван Алексеев) — признан иноагентом в России.