Травматолог Терновой допустил, что восстановление Бузовой займет 2 недели

На прошлой неделе певица Ольга Бузова серьезно поранила ногу: она перенесла трехчасовую операцию, наложение более чем 40 швов и несколько обмороков после вмешательства врачей. Однако артистка до сих пор не знает, сколько времени потребуется на восстановление. Директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, травматолог-ортопед и мануальный терапевт Константин Терновой в разговоре с 360.ru предположил, насколько травма опасна и спустя какое время Ольга сможет полноценно работать.

В начале октября Бузова готовит большое шоу. Но успеет ли восстановиться артистка к этому времени? Терновой предположил, что если у певицы только глубокий порез, то она сможет восстановиться спустя две недели.

«Должна рана заживать 12-14 дней. Через 14 дней снимут швы, и все будет хорошо», — уточнил врач.

Однако если нога сломана, реабилитация может затянуться. Что произошло с артисткой, почему она поехала на кресле-каталке на концерт и как Ольга все это время держится — в материале 360.ru.