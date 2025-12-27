Траур в мире рока. Участник The Cure скончался сразу после Рождества

Музыкант The Cure Перри Бэмоунт ушел из жизни в возрасте 65 лет

Участник легендарной британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщили на официальном сайте коллектива в пятницу, 26 декабря.

Музыкант ушел из жизни у себя дома после непродолжительной болезни в период рождественских праздников. Участники группы почтили память коллеги, назвав его «тихим, интуитивным и невероятно творческим» человеком, который был жизненно важной частью истории The Cure.

Путь Бэмоунта в группе начался в 1984 году с работы в техническом персонале. В 1990 году он стал полноправным участником коллектива, сменив клавишника Роджера О’Доннелла.

Перри Бэмоунт приложил руку к созданию самых успешных альбомов группы, включая культовую пластинку Wish (1992), на которой звучит хит «Friday I’m in Love», а также альбомы Wild Mood Swings (1996) и Bloodflowers (2000).

После ухода из группы в 2005 году Бэмоунт воссоединился с коллегами в 2019 году на церемонии включения The Cure в Зал славы рок-н-ролла, а в 2022 году официально вернулся в состав.

Его последнее выступление состоялось в Лондоне 1 ноября 2024 года в рамках тура «Shows of a Lost World». Музыкант планировал продолжать гастрольную деятельность вплоть до 2026 года.

