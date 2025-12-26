Советский конькобежец Юрий Ивашкин умер на 100-м году жизни

Легендарный советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин умер на 100-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Ивашкин родился 6 ноября 1926 года в Ленинградской области. Окончил Ярославский автомеханический техникум, позднее Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры. Почетный мастер спорта СССР.

Не раз занимал призовые места на чемпионатах страны, Европы и мира. Кроме того, как тренер сборной команды профсоюзов воспитал таких знаменитых спортсменок, как Лидия Скобликова и Инга Артамонова. Также он много лет занимал пост Генерального секретаря федерации этого вида спорта в СССР.

Союз конькобежцев выразил соболезнования родным и близким покойного.