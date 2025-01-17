Трамп выбрал трех известных актеров спецпосланниками в Голливуде

Спецпосланники помогут избранному президенту США Дональду Трампу возродить былую мощь Голливуда. Ими стали актеры Мел Гибсон, Джон Войт и Сильвестр Сталлоне. Республиканец объявил об этом в соцсети Truth Social.

Трамп назвал Голливуд великим, но проблемным местом. Он представил Гибсона, Войта и Сталлоне как доверенных лиц в этом районе.

«В качестве моих спецпосланников они будут работать над тем, чтобы сделать Голливуд, который за последние четыре года уступил значительную часть бизнеса зарубежным странам, больше, лучше и сильнее», — заявил политик.

Самый младший из них, Гибсон, потерял дом во время разрушительного пожара в Пасифик-Палисейдс и на Голливудских холмах. Он заявил журналистам, что возгорание выгодно строительным компаниям, и не исключил версию о поджоге. По мнению актера, девелоперы захотят построить на освобожденной огнем земле небоскребы.