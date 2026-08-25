Умерла легенда кантри-музыки Долли Партон

Певица, автор песен и актриса Долли Партон, известная как «королева кантри», скончалась в возрасте 80 лет. Племянник артистки Брайан Сивер сообщил о смерти своей тети в Instagram*.

«Долли жила при свете и находится в объятиях Иисуса, ее наверняка встретили Карл, ее родители и бесчисленное множество других людей, которые наблюдали за ней и жаждали, чтобы она встретилась с ними на небесах», — сказал он в видеообращении, опубликованном в официальном аккаунте певицы.

Семья Партон не разгласила причину ее смерти, отметив только, что она «мирно скончалась сегодня в Нэшвилле».

О проблемах со здоровьем артистки стало известно прошлой осенью. Партон объявила 28 сентября, что не сможет провести шесть концертов в Лас-Вегасе. В том же месяце певица отказалась от участия в мероприятии в Диснейленде, так как у нее обнаружили камень в почке.

Партон стала одной из первых крупных звезд жанра, которые сами сочиняли свои хиты. Самая известная песня Партон — баллада I Will Always Love You, написанная ею в 1974 году.

«Как автор песен она не имеет себе равных в кантри-музыке. <…> В ее композициях представлены практически все основные темы кантри-музыки», — заявил историк кантри-музыки Билл Мэлоун.

В 2005 году Партон удостоили Национальной медали США в области искусств, а в 2006 году — награды Центра Кеннеди. В 2022 году артистку включили в Зал славы рок-н-ролла, а год спустя она выпустила свой последний на данный момент альбом «Rockstar».

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