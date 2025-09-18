«Трагический случай». В театре имени Ленсовета подтвердили, что Дель попал в реанимацию

Актер Илья Дель действительно находится в реанимации. Эту информацию 360.ru подтвердила художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.

По ее словам, пока неизвестно, что именно произошло с артистом.

«Я не знаю пока. Сегодня буду узнавать. Пока ничего не известно. Я только знаю, что он в реанимации, произошел какой-то трагический случай. Больше ничего не могу сказать», — отметила она.

Один спектакль, в котором должен был участвовать Дель, заменят. Вместо него покажут «Ревизора».

«Только один спектакль отменим, а везде мы заменим его другими артистами», — добавила Луппиан.

По данным РИА «Новости», актер выпал из окна третьего этажа и после этого попал в реанимацию. Официально эта информация не подтверждалась.